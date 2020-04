Stiri pe aceeasi tema

- Regulile din casa Mireasa se schimba! Fiecare dintre cei cinci burlaci trebuie sa aleaga cel puțin doua și cel mult trei fete, alaturi de care sa imparta dormitorul! Concurentele alese au astfel o șansa in plus sa lupte pentru inima baiatului mult dorit!

- BERBECZiua de astazi va va pune la incercare rabdarea. Abordați fiecare chestiune cu mult calm și diplomație, și nu dați satisfacție celor care ar vrea sa va vada invinși.TAURVa petreceți dimineața impreuna cu cei dragi, ceea ce va influențeaza pozitiv.

- Gelozia apare atunci când în relație nu e loc de monotonie. Problemele încep sa apara atunci când cuplul are parte de tot mai multe dispute și când încrederea dispare. Un barbat gelos este atractiv, deoarece este un barbat îndragostit. Din acest motiv, gelozia…

- Horoscop 19 martie 2019 Berbec Berbecii sunt complet concentrați pe problemele de la serviciu. O oportunitate unica ii transforma pe nativii din aceasta zodie in adevarați luptatori, gata sa faca orice pentru a-și atinge scopurile. Este posibil, totuși, ca unele persoane apropiate sau chiar partenerul…

- Focusul primei parti din luna martie este pe incetinirea ritmului si crearea spatiului ca cele mai sincere si autentice intentii pe care le avem adanc in noi sa poata iesi la lumina pentru a ne trasa viitorul. Vom avea timp sa le dam viata dupa ce Soarele intra in Berbec din 20 martie, cand va incepe…

- Pestii sunt ultima statie din cele 12 a calatoriei Soarelui prin zodiac. In acest an, de la sezonul Pesti 2019 si pana acum, si noi am calatorit impreuna cu Soarele prin toate zodiile, am crescut si ne-am schimbat, am castigat, am pierdut, am plans si am fost fericiti iar fiecare eveniment ne-a facut…

- Toți visam sa fim iubiți necondiționat, deplin, pentru totdeauna. Dar lucrurile nu sunt mereu atat de roz. In viața noastra intalnim diferite persoane care se indragostesc de noi, insa sentimentele lor difera in profunzime și intensitate.

- BERBEC Personalitați indraznețe și energice, berbecii dezvolta aspirații foarte inalte, iar de cele mai multe ori iși imping limitele pentru a le atinge. Aceștia sunt practici și eficienți, urmarind caștigul imediat. Nativii din zodia berbec sunt cunoscuți in special pentru faptul ca sunt…