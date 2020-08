Horoscop marți 25 august 2020. Dilemă de proporții pentru Balanță și schimbare pentru Berbec Saptamana se deschide cu cinci aspecte astrale, dar cel mai important este cel de careu intre Marte din Berbec și Saturn retrograd din Capricorn. Pe acest fundal, Rac, Berbec, Balanța și Capricorn ar putea lua unele hotarari pripite. Horoscop 2020. Recomandarile astrelor pentru ziua de marți, 25 august Berbec Simți ca nu ai aceeași libertate […] The post Horoscop marți 25 august 2020. Dilema de proporții pentru Balanța și schimbare pentru Berbec appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

