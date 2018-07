Stiri pe aceeasi tema

- Iata previziunile pentru fiecare zodie in parte. Berbec – un an provocator pentru cariera, trebuie sa faca un bilant, daca drumul ii reprezinta sau nu. In lunile de vara, apar schimbari profesionale. Trebuie sa se gandeasca daca rup sau nu relatia, daca ea nu merge. Vor avea hotarari mari,…

- Berbec- Este Luna lui Cuptor si vom avea parte de o conjunctie rara: Marte Rx din 26 iunie va fi conjunct cu Coada Dragonului in Varsator, semn ca aspectul acesta e amenintator. Posibile interventii stomatologice. Luna Plina din 28 iunie va fi in descrestere in saptamana care vine si functioneaza…

- BERBEC Intre 23 și 25 iunie, dimineața, exasperați ca o chestiune materiala nu se finalizeaza, Berbecilor le va trece prin minte cate o soluție neobișnuita, mai puțin „ortodoxa”, care sa le permita sa scurteze drumul. Categoric nu indemnam pe nimeni sa recurga la astfel de mijloace și, tocmai de…

- Curaj și îndrazneala, aspectele sunt bune, mai ales în prima parte a zilei. Berbec – nu asculta de nimeni, fac lucrurile așa cum vor ei Taur – probabil vor sa se ascunda, sa nu afle nimeni unde sunt pentru a-și încarca bateriile …

- Horoscop De unde știa populația din Nordul Irakului, urartienii, acum cateva mii de ani ca Saturn are inele? Probabil ca se referea la Timp-Cronos, regele era Stapanul Timpului! Dar, repet, de unde știau ca Saturn are inele? Cu refractorul meu Gina de 135 mm se vad bine, dar cu ochiul liber, nu! Mulțumesc…

- Horoscop. Berbec: Feritilitate și belșug, absolut toate visele se vor implini in aceste zile, scrie antena3.ro. Horoscop. Taur: Are o saptamana in care nu trebuie sa se enerveze pe cei din jur, trebuie sa-și mobilizeze toate forțele pentru a duce o batalie, sa incerce sa fie calmi. Horoscop.…

- Berbec În weekend te gândesti doar la bani. Îti doresti sa îti maresti câstigurile, iar acesta este singurul lucru pe care te concentrezi, caci vrei sa îti poti permite vacantele la care tot visezi. Taur Ai multa încredere în…