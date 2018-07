BERBEC Vara 2018 va fi un an financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte si pentru alte investitii. Pentru anul 2018, berbecii vor avea nenumarate sanse de a evolua pe plan profesional, insa este nevoie de putin efort depus si angajament. Pe plan amoros, Venus in retrograd ii inzestreaza pe nativii berbeci cu abilitati de comunicare excelente, care ii vor face o companie placuta atat pentru prieteni,…