Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC 21.03-20.04: Mercur si Venus se indreapta spre semnul dumneavoastra si va determina sa fiti mai vorbareti si dornici sa impartasiti ideile cu ceilalti. Va vor pompa energia mentala, astfel incat sa puteti termina unele proiecte importante. Sunteti mai diplomati si mai fermecatori decat de…

- Berbecii care vor sa renegocieze un contract sau sa obțina o promovare trebuie sa profite de conjunctura favorabila de joi dimineața. Vineri, colegii trag sfori” in defavoarea lor. Weekend-ul, provocator pentru relații. Taurii idealizeaza foste iubiri și iși critica actualul partener. In profesie,…

- Horoscopul primaverii pentru zodia Berbec E timpul sa faci un pas mare inainte! Primavara aceasta, lasa in urma dezamagirile și gasește alte obiective care sa te motiveze. In urmatoarele luni, o poți lua de la capat sa iți reconstruiești fericirea. In urmatoarele trei luni, trebuie…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție. Intre 3 martie, dupa ora 10:21′, și 5 martie, la amiaza, dorința sau macar, tendința de a stabili relații…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…

- Rac Faptul ca o zodie atat de dragalasa si de nevinovata se confrunta cu o karma grea ni se pare si noua o dovada a nedreptatii, dar se pare ca Racii se numara printre zodiile care au cele mai multe greutati de infruntat in viata. Isi adora familia, dar au destule probleme in interiorul ei,…