- * Berbec Tranzitul Lunii din 6 august traverseaza zodia Leului. Este un moment astrologic care ar putea anunța inceperea unei noi relații romantice, dar și un nou proiect creativ. Exista foarte multe oportunitați ca, in viața Berbecilor, sa apara ceva nou și interesant. Soarele, Mercur și Saturn iși…

- BERBEC Vara 2018 va fi un an financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte si pentru alte investitii. Pentru…

- FECIOARA Luna iulie va fi una agitata pentru tine pe plan amoros. E posibil ca in relatia ta de cuplu sa apara o a treia persoana care, chiar daca nu are de-a face cu infidelitatea, sa iti perturbe linistea. Esti o fire geloasa si posesiva, de aceea o schimbare ce va avea lor in aceste…

- Taur Zodia Taur este guvernata de Venus, ceea ce inseamna ca tinde sa isi doreasca tot ce inseamna lux si rafinament. O viata mediocra este complet inacceptabila pentru un Taur. Acesti nativi fac bani pentru a-si permite o viata de lux si vor persevera pentru a atinge nivelul de confort, securitate…

- BERBEC Saptamana aceasta nu va fi vorba doar de relatia cu partenerul de viata, ci de toate relatiile pe care le ai. Fie ca este vorba de prieteni, colegi sau familie, cert este ca trebuie sa le acorzi o atentie deosebita atunci cand vine vorba de evenimente importante. Daca nu dai curs unei…

- Scorpionii au sanatatea vulnerabila, iar Gemenii vor avea discuții importante Berbec Te responsabilizezi mult la finalul acestei saptamani. Pe de o parte iti propui sa faci altfel lucrurile de acum incolo, insa pe de alta parte intervin opiniile sau nevoile celor dragi, care te impiedica…