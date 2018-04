Constanta. 14 cetateni din Vietnam, returnati de pe teritoriul Romaniei

Politistii de imigrari din Constanta, in urma actiunilor intreprinse, au depistat 14 cetateni din Vietnam care nu mai indeplineau conditiile de sedere pe teritoriul Romaniei. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare sub escorta, in termen de 24… [citeste mai departe]