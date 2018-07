Stiri pe aceeasi tema

- Berbec - Este Luna lui Cuptor si vom avea parte de o conjunctie rara: Marte Rx din 26 iunie va fi conjunct cu Coada Dragonului in Varsator, semn ca aspectul acesta e amenintator. Posibile interventii stomatologice. Luna Plina din 28 iunie va fi in descrestere in saptamana care vine si functioneaza…

- Luna iunie vine cu vești bune pentru mai multe zodii, insa trei dintre acestea se bucura de oportunitați majore pe plan sentimental. Pentru trei zodii, Luna Noua formata in semnul Gemeni din data de 13 iunie și planeta Venus, in tranzit prin semnul Leu, la doar o zi distanța, vor aduce bucurii, noroc…

- Insa in aceste zile au loc 4 tranzite complexe si bune si mai putin bune. De fapt, in Cosmos nu exista nimic mai putin bun ci miscari de planete ce se sprijina intre ele sau sunt in opozitii ca sa ne trezeasca acolo unde nu suntem pe drumul bun. Aspectele acestea ne aduc ajutor in comunicare…

- In prima saptamana a lui iunie, inca vom simti energia Lunii pline in Sagetator din 29 mai care ne ghideaza sa gandim la scara mai mare, tinand cont de o imagine de ansamblu si sa incepem sa ne concentram pe ce avem de modificat in vietile noastre. Comunicarea va fi o tema dominanta a lui…

- Luna mai este plina de tranziții planetare. Mercur și Uranus vor intra in Taur, facandu-ne sa fim cu picioarele pe pamant și mai conștienți de faptele noastre. Marte va intra, pe de alta parte, in Varsator, facandu-ne sa fim mult mai deschiși. Venus va intra in Rac și ne va aduce multe schimbari…

- Saptamana 23 – 29 aprilie 2018 vine cu o energie mai usoara decat tot ce a fost pana acum, insa agitatia pornita de doua planete retrograde este abia inceputa ! Pe 24 aprilie Venus intra in guralivul si comunicativul Gemeni iar pe 26 aprilie, Marte este in conjunctie cu intunecatul Pluto care…

- BERBEC 21.03-20.04: Sunteti plini de energie si atrageti asupra dumneavoastra oameni si situatii favorabile. Doar Mercur retrograd va aduce inapoi vechi prieteni sau un fost partener. De asemenea, feriti-va sa faceti greseli prostesti. Pastrati-va calmul, ganditi si apoi actionati. TAUR 21.04-21.05: Cineva…