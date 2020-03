Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Berbec - veti primi vesti bune, o suma de bani importanta sau cadouri. Horoscop 9-15 martie Mihai Voropchievici Taur - saptamana viitoare sunt pe drumuri, asa ca daca isi iau un mic concediu e foarte bine venit. Deci, deconectati-va! Horoscop…

- Horoscop Mariana Cojocaru 8 - 14 martie 2020 BERBEC Berbec- In saptamana care urmeaza Mercur iși va relua mersul direct in Varsator. Uimitor este ca vom avea parte de patru conjuncții, un fenomen foarte rar. Va fi conjuncție intre Lilith și Kiron (Berbec), Uranus și Venus (Taur), Soare-Neptun(Pești),…

- Horoscopul zilei de 27 februarie 2020 anunța o zi plina de recunoștința, momente deosebite pentru unii nativi. Alți nativi sunt avertizați de catre astre, pentru a nu cadea in capcanele seducției.

- Horoscop Mariana Cojocaru 23 - 29 februarie 2020 BERBEC Berbec- Este an bisect, iar Soarele locuiește deja in Zodia Peștilor. In Pești este Luna la debut de saptamana și Mercur Retrograd. Evident, ca nu lipsește nici Neptun din ecuație, de aceea mulți vor cauta raspunsuri la intrebarile…

- Horoscopul saptamanii 17-24 februarie, cu Camelia Patrascanu: HOROSCOP Berbec - au o saptamana extraordinar de intensa in relatiile cu sefii sau in proiectele lor pe care si le-au propus, au de luat decizii extrem de argumentate si ele pot duce la succes financiar, poate fi un pas important intr-un…

- Berbec - Cum Soarele este in Varsator cu Mercur și Luna se anunța o saptamana exploziva pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Pentru unii vizate sunt examenele, pentru alții este risc crescut de accidente. Mulți vor avea probleme legate de moșteniri, cu rudele. Alții pot avea discuții cu rudele…

- Berbec - Cum Marte, patronul vostru astral este in Sagetator(echivalent Șobolan in Zodiacul Chinezesc) vizate sunt acum la debut de An Nou Chinezesc(25 ianuarie) dragostea, copiii și raportul cu ei, studiile pentru cariera pe care o aveți inscrisa pe astrograma voastra karmic(misiunea profesionala…

- Horoscop 13 ianuarie 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Cu ajutorul unor rude apropiate sau a unor prieteni te poti distra pe cinste astazi. Totusi, printre snoave si aventuri ar fi bine sa fii prudent la ceea ce ti se spune. Sfaturile si informatiile primite iti vor fi de mare folos in…