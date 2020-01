Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 17 ianuarie 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Este mult de lucru al serviciu, dar cheful lasa de dorit. Ar fi bine sa apelezi la ajutorul colegilor, pentru ca organsimul tau este slabit. Se pot accentua afectiuni ale sistemului digestiv si ale extremitatilor picioarelor. Evita,…

- Horoscop 16 ianuarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 16 ianuarie 2020 - Berbec:Ai in fața o zi presarata cu momente delicate, pe care ar fibine sa le tratezi cu prudența, ca sa nu strici nici relațiile importante, nicipropria dispoziție. Horoscop 16 ianuarie 2020 - Taur: E…

- Berbec - O saptamana care debuteaza cu o cuadratura la Soarele natal, format de multitudinea de planete din Capricorn: Saturn, Pluton, Mercur, Jupiter, Soare și Axa Karmica. Cum sunt atat de multe planete implicate, contextul este complet nefavorabil. Blocaje diverse. Oricum caile de deblocare le…

- HOROSCOP 2020 OANA HANGANU: Un alt element dominant va ramane, si in 2020, prezenta planetei Uranus in zodia Taur, care va aduce schimbari cu efecte greu de anticipat in domeniul financiar, in relatia cu bancile si in atitudinea oamenilor fata de bani si resurse, in mod general. Nodul Nord,…

- Duminica, romanii merg la vot pentru a-și alege președintele, scrie wowbiz.ro. 14 romani s-au inscris in cursa pentru funcția suprema in stat. Foarte probabil ca vom avea și turul doi, peste doua saptamani. Doi dintre cei 14 candidați vor continua lupta! Specialistul in astrologie și medium, Ioan…

- Duminica, romanii merg la vot pentru a-și alege președintele, scrie wowbiz.ro. 14 romani s-au inscris in cursa pentru funcția suprema in stat. Foarte probabil ca vom avea și turul doi, peste doua saptamani. Doi dintre cei 14 candidați vor continua lupta! Specialistul in astrologie și medium, Ioan…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 10-16 NOPIEMBRIE 2019: Berbec - Cvintilul Marte-Mercur Retrograd aduce pentru voi situații limita, greu de depașit. Cuadratura pe care Soarele Natal o face cu Axa de Destin complica lucrurile și va face sa va intrebați de ce vi se intampla aceste lucruri. La unii iau naștere…

- Horoscop Mariana Cojocaru 3 - 9 noiembrie 2019 Berbec - O perioada in care va pot fi afectate mai multe sectoare existențiale. Prezența patronului vostru Marte in Balanța, zodia opusa, nu va da pace, nu va lasa sa dormiți liniștiți(metaforic vorbind, ca vibrație). Unele din sectoarele afectate sunt…