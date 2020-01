Berbec - Cum Marte, patronul vostru astral este in Sagetator(echivalent Șobolan in Zodiacul Chinezesc) vizate sunt acum la debut de An Nou Chinezesc(25 ianuarie) dragostea, copiii și raportul cu ei, studiile pentru cariera pe care o aveți inscrisa pe astrograma voastra karmic(misiunea profesionala acolo o descifrez), sanatatea. Cum voi aveți ca echivalent Dragonul in chinezesc, atenție la compatibilitați...

Horoscop Mariana Cojocaru

Taur -Echivalentul vostru este Șarpele in Zodiacul Chinesesc. E anul celor darzi, caci Șobolanul poate fi inghițit de Șarpe. Cum cei mai mulți nu știți…