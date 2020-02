Horoscop Mariana Cojocaru 16 - 22 februarie 2020 BERBEC

Berbec- Marte intra in Capricorn, in saptamana care urmeaza. Va fi bagat in corzi de multitudinea de planete care sunt acolo, dar și de Axa Karmica. Oricum este intr-o zodie in care nu se simte foarte confortabil, deoarece patronul vostru astral va face aspect de cuadratura cu Soarele natal. Cum caile de ieșire le vad individual, acest aspect afecteaza familia (dragoste), casa, cariera, sanatatea ta sau a altcuiva.

Horoscop Mariana Cojocaru 16 - 22 februarie 2020 TAUR

Taur- Lilith va fi intr-o poziție ingrata și va face aspect…