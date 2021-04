Horoscop MAI. Zodia care se îmbogățește peste noapte! În schimb, trecutul o prinde din urmă - detalii șoc ies la iveală BerbecTe așteapta cu adevarat o luna de excepție; dragostea este plina de pasiune, iar finanțele profitabile. Demn de remarcat este și faptul ca planeta ta dominanta, Jupiter, te ajuta pe cai misterioase.Dragoste. Accentul este pus in luna mai pe relațiile de dragoste. Iubirea pe care o simți e pasionala și romantica, deși pe alocuri sufletul tau poate resimți și gelozie. Vei trai acum toate fațetele iubirii.Sanatate. Stai mai mult decat bine cu sanatatea. Numai alergiile de primavara iți vor da batai de cap, dar și acestea vor fi ținute ușor sub control.TaurPoți adauga fara probleme horoscopul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

