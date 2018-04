Stiri pe aceeasi tema

- Cancan iți prezinta horoscopul saptpamanal pentru perioada 16 – 22 aprilie 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 16 – 22 aprilie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile.…

- Horoscop, luni, 9 aprilie 2018. Racii trebuie sa evite anumite persoane Horoscop 9 aprilie 2018 – Berbec: Poate fi o zi complicata, in care sa te surprinda neplacut multe dintre cele care vin de la cei apropiați, in special de la cei dragi, de la care nu te aștepți la așa ceva. Horoscop 9 aprilie 2018…

- Horoscop saptamanal, 9-15 aprilie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 9-15 aprilie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- Berbec - poate fi o zi in care stabliți niște punți cu niște persoane din viața voastra Taur - se pot gandi la iubire, este vorba despre ceea ce simte celalalt Gemeni - distracție, s-ar putea sa ajungeți in niște locuri in care nu ați mai fost Rac - zi foarte frumoasa de petrecut…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- Berbec 21.03 – 20.04 Vei avea incredere ca tot ceea ce vei incerca iți va oferi o experiența placuta și nu vei regreta deloc. Din pacate, in realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aventuri te vor costa bani și increderea unor prieteni. Ar fi bine sa fii mai precaut și sa nu te bagi in tot ceea…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- HOROSCOPUL NOROCULUI LA BANI. Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga. Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26 Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47 Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23 Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25 Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22…