Stiri pe aceeasi tema

- Cum se stabileste ziua norocoasa: in astrologia europeana, fiecare zi din saptamana este patronata de o anumita planeta. Și fiecare semn zodiacal este patronat, la randul sau, de o planeta. Ziua ta norocoasa este cea patronata de aceeasi planeta care guverneaza semnul zodiacal in care te-ai nascut.…

- Primavara anului 2020 isi intra in drepturi depline incepand cu data de 1 martie din punct de vedere calendaristic si cu data de 21 martie din punct de vedere astral, moment la care are loc echinoctiul de primavara, dar si debutul noului an astrologic. Energia iernii ne-a oferit ocazia de a sta mai…

- Horoscop 12 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 12 februarie 2020 - Berbec:Ai putea confunda relația de cuplu cu un teren de razboi,unde trebuie neaparat sa lupți pentru drepturile tale. Poate ca, totuși,drepturile obținute astfel nu iți folosesc la nimic. Horoscop 12…

- BERBEC Nativii din aceasta zodie vor avea parte de cateva in cursul zilei de maine. Nu va fi vorba de o schimbare majora, dar sigur va va aduce foarte multe bucurii. Este foarte probabil sa fie vorba despre o marire de salariu sau despre promovare mult așteptata. Acest lucru va va aduce cu…

- Horoscop 7 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 7 februarie 2020 - Berbec:Incepe sa conteze foarte mult ce iți dorești cu adevarat, sate pui pe treaba și sa duci la implinire aceste dorințe, indiferent deobstacolele care pot aparea. Horoscop 7 februarie - Taur: Chiar daca…

- Horoscop 28 ianuarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 28 ianuarie 2020 - Berbec:Ai nevoie de concentrare pe ceea ce conteaza cu adevarat,pentru tine și pentru cei din jur. Ca sa faci acest lucru, insa, ar fi trebuitsa ai deja astfel de preocupari. Horoscop 28 ianuarie 2020 -…

- Berbec. Acum, dupa toate rasucirile și virajele, calatoria te-a dus in varf. Stapanul tau Marte se afla in Scorpion pana pe 4 ianuarie, apoi se muta in Sagetator și te vei afla intr-o faza puternica de transformare și revenire – personal, financiar, intim – așa ca revendica puterea acolo unde te-ai…

- Horoscop 16 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 decembrie 2019 – Berbec:Ai putea porni unadevarat razboi cu oricine se opune dorințelor tale, dar in cazul acesta te-aialege doar cu razboiul și nu cu dorința implinita.Horoscop 16 decembrie 2019 – Taur:Exista riscul…