Horoscop luna ianuarie 2020

Prima luna a anului 2020 ne aduce dinamism, dorința de schimbare, de progres, curajul de a ne elibera de concepții vechi, de prejudecați și de atitudini restrictive. Urmarește in video-ul de mai sus horoscopul pentru luna ianuarie 2020. Varianta integrala, realizata de colega noastra Madalina Manole, o poți citi in ediția de ianuarie a revistei Unica. Sursa foto: Shutterstock.com