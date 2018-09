Horoscop, joi, 6 septembrie, 2018

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC O saptamana care promite mult pentru Berbeci, mai ales joi se vorbește foarte mult despre bani. Sunt in pragul unei schimbari de munca, pe profesie, context de munca, astfel incat sa faca mai mulți bani și sa aiba mai multa libertate. TAUR Ziua de joi este un pic tensionata…

- Marte a intrat in Capricorn. Luni e o zi buna de munca. Trebuie sa fim foarte pragmatici și rezolvam foarte multe lucruri. Marți și miercuri, negocieri. Ne ajuta sa rezolvam aspecte mai spinoase. Joi și vineri sunt bani, valorificam atuurile pe care le avem. Aspectele sunt armonice. Putem rezolva…

- Se poate afirma ca, datorita fizicii cuantice, cunoaștem despre corpul fizic ca reprezinta un conglomerat de particule fizice, materiale, care sunt ele, insele, puncte de lumina condensata. In afara de acesta, mai exista si alte corpuri de lumina, din materie mai subtila, care nu pot fi percepute cu…

- Sunt mereu in centrul atenției, motiv pentru care cu greu le mai ajungi la nas. Adora sa atraga toate privirile pentru ca asta le crește și mai mult stima de sine și increderea in ele. Vorbim despre femeile nascute parca pe un piedestal aurit.

- "A intrat Uranus in Taur, o planeta minunata - e darul pe care il primim pentru urmatorii 7 ani. Este o planeta importanta, sta mult intr-o zodie, vine cu o energie extraordinara și poate produce revoluții in viața noastra, pentru ca toți avem Taurul undeva in astrograma, indiferent cand ne-am nascut…

- BERBEC: Va fi o zi plina de evenimente frumoase, pe parcursul careia veți fi foarte energici. Puteți face multe lucruri bune atat pentru voi, cat și pentru cei din jur.TAUR: Pe plan profesional veți avea parte de o serie de intalniri de bun augur.

- Descopera ce iti pregatesc astrele pentru aceasta saptamana pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani, scrie realitatea.net.BerbecE necesar sa gasesti o alta tehnica de a comunica cu sefii sau colegii tai in aceasta saptamana.

- Cum astrologia ne ajuta sa aflam mai multe despre personalitatea noastra, ea ne este de ajutor si cand vine vorba despre modul in care ne percep cei din jur. La capitolul defecte, e scris in stele ca unele semne zodiacale ar fi cele mai rele persoane din lume, scrie realitatea.net.