- Horoscop 20 februarie. Vești bune pentru cei din zodia Berbec care vor primii o marire de salariu și multe laude din partea conducerii. Berbec Astazi îți este recunoscuta valoarea și ești apreciat la adevarata valoare.…

- Horoscop 16 februarie. Este mai bine sa te ocupi de proiectele și treburile personale, decat sa te implici in probleme conflictuale. Nu toata lumea va avea o zi buna pe plan profesional. Pentru unele zodii e mai bine sa iși vada de propriul interes și sa nu se amestece in treburile altora. Beneficiile…

- Horoscop 11 februarie 2021. Are loc o schimbare importanta și o alegere potrivita. Astrologii au vești bune și intrevad surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului.Horoscop 11 februarie 2021. BerbecVreti sa va traiti viața in felul vostru sau in conformitate cu ceea ce spun alții? Daca reputația…

- Horoscop 1 februarie 2021. Vești bune pentru nativii din zodiac, chiar la inceputul lunii și al saptamanii. Ca sa incepem bine, cu dreptul, va prezentam numerele norocoase ale zilei de azi: 2, 24, 35, 44, 47. Culorile norocoase și care te vor bine dispune azi sunt: alb, argintiu, verde pastel. Horoscop…

- Horoscop duminica, 24 ianuarie. Afla ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie in parte, in a doua zi de weekend. Balanțele trebuie sa fie mai atente ca oricand la partenerul de viața, daca nu vor sa sufere in viitor. Astrologii au dezvaluit care sunt culorile norocoase ale zilei – auriu, bej și portocaliu.…

- Horoscop 21 ianuarie 2021. Este ziua in care trebuie sa realizati ca lipsa de diplomatie va poate afecta atat viata personala, cat si viata profesionala, asa ca incercati sa dati dovada de generozitate si sa nu faceti excese, scrie observatornews.ro.

- Horoscop 21 ianuarie 2021. Este ziua in care trebuie sa realizati ca lipsa de diplomatie va poate afecta atat viata personala, cat si viata profesionala, asa ca incercati sa dati dovada de generozitate si sa nu faceti excese.Horoscop 21 ianuarie 2021. BerbecSunteți ușor de iritat astazi. Nu cedați sentimentelor…

- Horoscop 16 ianuarie 2021. Horoscop 16 ianuarie 2021. Surprize in dragoste și o situație bizara. Sfarșitul de saptamana se anunța a fi interesat și plin de provocari, in special pe plan sentimental.Horoscop 16 ianuarie 2021. BerbecBerbecii simt ca urmeaza aventura vieții lor și s-ar putea sa aiba…