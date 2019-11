Horoscop JOI 21 NOIEMBRIE 2019. Prima zi cu Mercur direct dupa ultimul tranzit retrograd 2019! Multe lucruri au stagnat dar acum se vor misca repede, asa de repede incat sigur ne vom imbarca spre un nou viitor pana in ianuarie 2020. Luna este in Fecioara si ea contrabalanseaza haosul pentru ca nu il suporta. Sa profitam de energiile schimbate ce urmeaza de azi in continuare, sa ne punem la punct si sa ne implinim proiecte ce stateau deoparte pe orice tema de viata. Mintea va fi focusata pe aspecte practice, functionalitatea e cheia ! Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

