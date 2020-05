Horoscop IUNIE 2020. O luna ciudata cu sase retrograde si eclipsele de vara! Luna iunie nu este o perioada in care sa ne fortam spre putere in viata de zi cu zi. Este o vreme in care sa mergem in interiorul nostru si sa apreciem momentele de liniste. Cu sase planete retrograde, iunie ofera un timp de transformare personala, reevaluare si reimprospatare. Se spune ca schimbarea incepe din interior si acum este mai valabil ca oricand. Tot in iunie avem si eclipsele sezonului de vara, fapt ce ofera lunii un caracter mai special, mistic – plina cu eclipse, retrograde si evenimente astrologice majore, iunie ne va oferi ocazia unor puternice reflectii personale transformatoare. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Marte poate zadarnici planurile de familie și nu vei reusi sa faci mai nimic pentru a impiedica acest lucru. Dar te poți concentra asupra afacerilor tale sau asupra legaturilor pe care le ai cu partenerii importanți. O ședința chiar ar fi indicata la final de saptamana! Taur Vineri este…

- Horoscop 26 mai 2020 Berbec Se spune ca marțea sunt trei ceasuri rele, iar zodia ta mereu se impiedica de ele. Cum astrul Berbecilor, Marte, traverseaza acum zodia Pești, lasa lucrurile sa curga de la sine și vei avea mai mult de caștigat, inclusiv financiar. Taur Nu te baza pe subordonații tai…

- Dupa o saptamana de o intensitate aparte care tocmai s-a incheiat, cu trei planete intrand in stationare retrograda (Saturn, Jupiter, Venus) alaturi de Pluto, dar si cu Mercur si Marte schimband zodia gazda, intram in energia absoluta a Gemenilor, asa cum dealtfel se intampla an de an la final de…

- Cu Venus retrograd, si dragostea poate reveni! Tot in aceasta saptamana, Mercur schimba zodia inca de luni, intrand in Gemeni iar Marte intra in Pesti. Asadar, fa trei pasi inapoi pentru ca este vorba de trei planete. Ne vom putea reintoarce asa de mult pana la un punct de resetare.…

- A doua zi, marti 31 aprilie Marte se intalneste cu Saturn in noua lor resedinta, Varsator, iar pentru noi inseamna treaba, actiuni si responsabilitati orientate spre comunitate si spre viitor, un altfel de viitor. Venus, planeta amorului, frumusetii si relatiilor se va muta in Gemeni vineri 3 aprilie…