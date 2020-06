Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul pentru perioada 24-30 aprilie, realizat de astrologul Lorina. Fecioarele si Sagetatorii trebuie sa fie atenti la bani pentru ca exista riscul unor pierderi financiare, Balantele se pot indragosti pana peste urechi, iar Capricornii singuri isi vor intalni intr-un mod surprinzator persoana…

- Horoscop 24 aprilie 2020. Ziua de vineri aduce Balanțelor probleme la serviciu, Berbecii și Varsatorii au o stare buna intreaga zi, in timp ce Fecioarele au nevoie de odihna. Citește horoscopul complet pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de 24 aprilie 2020, conform...

- Deși ne imaginam ca pielea bebelușilor este mereu moale, fina și miroase uimitor de bine, aceasta poate deveni uscata și predispusa diferitelor probleme. De altfel, pielea bebelușilor este extrem de sensibila și necesita ingrijire speciala, mai ales in primele luni de viața. Ingrijirea adecvata a pielii…

- Horoscop 26 martie 2020. Ziua de joi aduce multa agitație Taurilor, Fecioarele primesc vești de la un prieten, in timp ce Balanțele trebuie sa fie atente la sanatate. Citește horoscopul complet al zilei de 26 martie 2020, conform...

- STAȚI IN CASA! Polițiștii valceni, in acțiune de verificare, pe cele mai circulate strazi din oraș: Nord – La mese; Centru – CLT; Ostroveni – Tic Tac/Tineretului, dar și Sud – Raureni! VIDEO: f3db8e77-30e8-4ac9-9c38-738b3f4721b8 Așadar, stimați valceni, ramaneți in casa, in acest fel va protejați pe…

- Obiceiurile sanatoase, precum o dieta echilibrata, miscarea si evitarea lucrurilor nocive pentru organism (precum fumatul) sunt esentiale pentru sanatatea noastra. Chiar daca multi sunt constienti de importanta acestor lucruri, putini sunt cei care le pun in practica. Intr-adevar, obiceiurile…

- Biserica Ortodoxa Romana se adapteaza treptat si responsabil, in functie de evolutia situatiei provocate de epidemie, asa cum o fac toate institutiile importante din tara, respectand si promovand in spatiul public recomandarile autoritatilor de stat. Biserica nu este doar o institutie de utilitate publica,…

- Astrologul Remus Ionescu a pregatit horoscopul zilei de 13 martie. Pentru a afla cum stai in materie de bani, dragoste, sanatate, noroc și nu numai urmarește clipul de mai sus. Vezi ce zodii au probleme cu sanatatea.