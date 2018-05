Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 25 mai nu este o zi oarecare. In aceeasi zi au loc doua aspecte de trigon : Jupiter trigon cu Neptun si Mercur trigon cu Pluto. Un trigon ne ajuta sa curgem armonios, beneficiind de tot ce aduce bun fiecare din cele doua planete implicate. Trigonul este un aspect astrologic major si aduce…

- Aprilie este una din cele mai intense luni ale anului. Chiron, astrul vindecarilor ranilor noastre profunde, isi schimba semnul, avem trei planete in stationare iar Marte este in conjunctie cu "baietii rai" al zodiacului, Saturn si Pluto. Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci…

- De ce este asa de importanta Luna si se face referire la ea in aproape toate horoscoapele ? Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna…

- Aceasta este o saptamana cu totul speciala din punct de vedere astral datorita unor aspecte si conjunctii atipice, cum sunt Mercur, Venus si Chiron in Berbec dar si intrarea lui Jupiter retrograd pana in iulie, planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Toate acestea isi fac simtita…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…