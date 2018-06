HOROSCOP IULIE 2018: Zodia care va vărsa lacrimi amare, totul iese pe dos Berbec Este timpul potrivit pentru tine sa iei oportunitatile care ti se arata si sa nu mai privesti inapoi! Taur Ai asteptat aceasta sansa de a-ti construi o viata mai buna, momentul tau este acum, sa nu te indoiesti de asta! Gemeni Ai simtit mereu chemarea aceasta, ca trebuie sa iti demonstrezi valoarea. Nu exista un moment mai bun decat cel de acum. Rac Esti iubit profund de oamenii care conteaza pentru tine. Sa nu uiti acest lucru. Leu Da-ti voie sa simti vulnerabilitatea. E OK sa plangem din cand in cand. Fecioara

Nu trebuie sa ai neaparat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Leu Da-ti voie sa simti vulnerabilitatea. E OK sa plangem din cand in cand.Nu trebuie sa ai neaparat…

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 9-10 Iunie 2018 Berbec-nativul din zodia Berbec isi incearca norocul și invita un apropiat pentru acest weekend intr-o mica vacanța. Pentru nativii singuri, acest weekend poate reprezenta un moment prielnic pentru o relație. Horoscop 9-10 Iunie 2018 Taur-sambata, nativul…

- Berbec Deși puteai sa o faci, tu nu ți-ai folosit puterea in viața anterioara, de aceea in aceasta ai foarte mult curaj și foarte multa determinare, scrie secretele.com. Taur In viața anterioara ai fost foarte risipitor, așa ca in aceasta iți dorești sa strangi cat mai mult.…

- Horoscop de weekend 2-3 iunie 2018 Berbec-weekendul nativului din zodia Berbec este incarcat din punctul de vedere emoțional. O revedere cu o ruda va aduce un mozaic de emoții pentru nativ. Duminica se anunța o reuniune de familie, iar nativul nu poate lipsi. Horoscop de weekend 2-3 iunie…

- Gemeni Luna iunie se anunta extrem de dificila pentru persoanele nascute in zodia Gemeni. Desi credeau ca sunt implicati intr-o poveste de iubire frumoasa, acestea vor constata contrariul. Discutiile tensionate isi spun cuvantul si se gandesc sa rupa orice legatura pentru a-si gasi linistea.…

- Horoscop de weekend 19-20 Mai 2018 Berbec -simți nevoia de o pauza, insa treburile casnice nu se vor face singure. In prima parte a weekendului ești solicitat in multe locuri, iar invitațiile in oraș parca nu se mai opresc. Horoscop de weekend 19-20 Mai 2018 Taur -o intalnire cu un apropiat…

- HOROSCOP Berbec. Incep saptamana cu o Luna Plina ce marcheaza banii și caștigurile. Au toate șansele sa fie inspirați, sa aiba idei. Sigur ca se bazeaza pe relații, dar ei sunt punctul de forța și se pot impune peste tot. Trebuie rezolvate lucrurile și trebuie sa obțina rezultate practice. Important…

- Trecutul ar putea fi rascolit, așa ca mare atenție, avertizeaza astrologii. Berbec: zi cu tensiuni în familie Taur: vorbe, mai ales în legatura cu evenimente din trecutul apropiat Gemeni: discuții cu sau despre partenerul de viața…

- HOROSCOP 7-8 APRILIE 2018 Aprilie 2018 Berbec (21 martie-20 aprilie) -weekendul este prilej de distracție pentru nativul din zodia Berbec. Fie ca este in compania prietenilor, fie ca isi petrece timpul alaturi de partenerul de viața, nativul Berbec va face orice ii sta in putere sa creeze buna dispoziție.…