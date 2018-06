HOROSCOP IULIE 2018: Multe planete retrograde, cum sunt influenţate zodiile în plină vară Mercur (Leu) opoziție Marte (Varsator): laudarosul samaritean Data de 5 a lunii vine la pachet cu un aspect tensionat de opoziție intre Mercur aflat in semnul Leului și Marte din zodia Varsatorului. S-ar putea ca in cursul sau in jurul acestei date sa pozam in persoane care lupta pentru binele celorlalți, cu toate ca știm undeva in interiorul nostru ca cei care fac bine nu se lauda cu acest lucru și nici nu așteapta sa li se ridice statuie pentru altruismul de care au dat dovada. Important este așadar sa fim autentici și sa recunoaștem daca vrem laude. Mercur (Leu) careu Jupiter (Scorpion):… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net (Leu) careu(Scorpion):…

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop lunar general - iunie 2018 Mercur (Gemeni) trigon Marte (Varsator) și Venus (Rac) trigon Jupiter (Scorpion) In cursul zilei de 1 iunie, se formeaza doua aspect astrale importante: configurațiile armonioase de trigon dintre Mercur din semnul Gemenilor și Marte din Varsator, planete care ne…

- Berbec Este o perioada plina de efervescenta pentru ca stiu sa faca foarte mult bine. Se gaseste in diferite situatie si alearga mult, dar cu folos. Taur Intra Venus in constelatia lor. Este intr-un sector in care se va simti foarte bine si va oferi tot acel plus de energie si…

- Va fi vara implinirilor si a momentelor fericite in familie pentru majoritatea zodiilor. Dar cele mai norocoase vor fi semnele de Aer (Gemeni, Balanța, Varsator ) si de Foc (Berbec, Leu, Sagetator). Nativele cu semn de Apa (Rac, Scorpion, Pești) vor avea o vara mai putin stralucitoare decat cea de…

- Va fi vara implinirilor si a momentelor fericite in familie pentru majoritatea zodiilor. Dar cele mai norocoase vor fi semnele de Aer (Gemeni, Balanța, Varsator ) si de Foc (Berbec, Leu, Sagetator). Nativele cu semn de Apa (Rac, Scorpion, Pești) vor avea o vara mai putin stralucitoare decat cea de…

- Aprilie 2018 nu este o luna ușoara. Nu numai ca avem adunate laolalta, in aceeași zodie, trei planete cu potențial daunator (Marte, Saturn și Pluto, in Capricorn), dar acestea intra in conflict cu astrele care tranziteaza Berbecul (Uranus, Mercur și, in primele doua decade, Soarele), scrie eastrolog.ro.