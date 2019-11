Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Berbec. E mare vanzoleala in jurul tau si nu reusesti sa mentii dialogul pe un teren pasnic. Ceilalti isi calm pierd cumpatul si ridica tonul fara motiv si, cum ai si tu o limita a rabdarii, e normal sa sari la un moment dat cand simti ca nu mai suporti tensiunea. Ceva lipseste pentru a…

- Horoscop Berbec, noiembrie 2019 Luna aceasta acorzi mai multa atenție sectorului financiar. Iți dorești sa economisești mai mult și, prin urmare, incerci sa iți pui pauza unor dorințe. Pe de alta parte, viața profesionala merge din ce in ce mai bine și primești vești bune legate de o avansare.…

- Viața la bloc, trai cu peripeții. Cei care iși deranjeaza vecinii de acum incolo vor plati amenzi mari: 6.000 de lei, un zgomot de bormașina. Iohannis a promulgat legea, vineri. Cei care isi deranjeaza vecinii vor plati amenzi mari Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru sporirea…

- Lupta nu doar in ring, dar si in viata de zi cu zi. Luptatorul moldovean de stil liber, Anatol Buruian, a fost nevoit sa renunte la cantonamentul din SUA, pentru a fi alaturi de sora sa, care a aflat ca este bolnava de cancer.

- Dureri mari și zile netraite au fost harazite de autoritațile sanitare pacienților cu cancer. Cine are bani poate cumpara speranța peste hotare. Cine nu are sufera și se impaca cu soarta: maine poate nu va mai fi. Lipsa ... The post Condamnați la o viața mai scurta și mai grea appeared first on Renasterea…

- Tanara Cosmina Burian, are 34 de ani și este din Campia Turzii. Inca de la varsta de 10 ani medicii i-au pus un diagnostic crud, Limfom -Hodgkin celule maligne. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Horoscop Berbec. Chiar daca nu ai curaj sa spui chiar acum, pe loc, ca planul la care visezi este In totalitate realizabil, nu te lua dupa senzatia de moment. Da, poate exista si animozitati, poate ai dat piept cu suficiente amanari si refuzuri, dar ai sa vezi intr-o zi ca toate aceste piedici de…