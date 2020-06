Berbec Priveste dincolo de ceea ce poti pierde si pune in balanta ceea ce ai castigat deja. Azi este o zi in care trebuie sa analizezi mai degraba caștigurile in raport cu riscurile. Iti poti permite cateva pierderi, daca pe viitor vei avea beneficii mai mari. Taur Esti nevoit sa revii asupra unei intelegeri pe care o credeai incheiata. Este vorba de o persoana care incearca sa iti vanda ceva sau sa te convinga sa ii imprumuti niste bani. Incearca sa iti impui propriile conditii, altfel vei pierde foarte mult. Gemeni Poate fi o zi foarte buna pentru negocieri. Trebuie sa te decizi daca esti…