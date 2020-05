HOROSCOP FINANCIAR. Marțea nu este cea mai bună zi pentru decizii rapide Horoscop 26 mai 2020 Berbec Se spune ca marțea sunt trei ceasuri rele, iar zodia ta mereu se impiedica de ele. Cum astrul Berbecilor, Marte, traverseaza acum zodia Pești, lasa lucrurile sa curga de la sine și vei avea mai mult de caștigat, inclusiv financiar. Taur Nu te baza pe subordonații tai sau pe simpli parteneri de afaceri sa ințeleaga planurile tale complexe. Azi este o zi buna pentru ședințe, pentru analize și mai ales pentru lamuriri, ca sa te asiguri ca nu vei pierde mulți bani pe viitor. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Gemeni Grabește-te incet… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

