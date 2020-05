HOROSCOP FINANCIAR. Dacă pleci departe de casă, vei pierde ceva de valoare Berbec Un eveniment de familie te obliga la cheltuieli neprevazute, dar te vor bucura momentele petrecute langa oameni dragi. Ai mare grija sa nu faci vreo gafa, din graba de a clarifica unele lucruri tensionate in relația cu rudele mai in varsta. Taur Duminica este ziua in care iți place pur și simplu sa stai degeaba. Dar ești cautat de cațiva prieteni și trebuie sa le acorzi din timpul tau. S-ar putea ca noutațile pe care le afli de la ei sa iți fie de folos mai tarziu in afacerile tale sau la locul de munca. Gemeni Relatiile cu prietenii vechi devin foarte importante in aceste zile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

