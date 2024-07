Horoscopul zilei de duminica, 7 iulie 2024, anunta o zi deprimanta pentru majoritatea nativilor. O zodie da lovitura pe plan financiar. Intuiția Gemenilor funcționeaza perfect, Scorpionii sunt intr-o forma excelenta, iar Peștii se desprind de trecut. Horoscop pentru zodia Berbec Relațiile tale vor fi pline de pasiune și energie. Este posibil sa apara discuții aprinse, […] The post Horoscop – duminica, 7 iulie 2024. Nativii se vor apleca asupra unor momente de introspectie. O zi cu nostalgie si remuscari first appeared on Ziarul National .