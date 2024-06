Stiri pe aceeasi tema

- Influența Lunii pline este o invitație de a valorifica energia cosmica pentru a ne imputernici viața. In fascinantul horoscop chinezesc, sosirea Lunii pline este perceputa ca un eveniment de mare insemnatate, deoarece se crede ca intensifica trasaturile distinctive ale fiecaruia dintre cele 12 animale…

- Este o perioada propice pentru intenții pozitive, dar și sentimente și reacții in același tipar comportamental. Grijile și atenția vor fi indreptate acum catre emoții. Cei mai mulți nativi vor da dovada de blandețe. Energia pe care o creeaza in jurul lor ii va ajuta mai tarziu.Horoscopul dragostei pentru…

- Horoscopul zilei de 20 mai 2024 spune ca Gemenii vor avea discuții cu partenerul in ceea ce privește chestiuni practice. Capacitatea voastra de a lucra impreuna la deciziile casnice va fi testata, iar calatoriile spontane pot aparea in calea ta.

- Daca nu vor ajunge la casatorie, atunci vor planui sa o faca sau vor face ceva la fel de implicat și interesant. Zodiile de mai jos știu ce iși doresc și, in sfarșit, au gasit persoana potrivita cu care sa faca totul.3 zodii au noroc in dragoste pana pe 7 mai 2024Trei semne zodiacale vor experimenta,…

- Aceasta conjunctura astrala aduce cu sine oportunitați de evoluție și transformare, dar și provocari care ne vor pune la incercare rezistența și perseverența. Saturn poate instala frica in orice suflet, in special atunci cand vine vorba de intoarcerea lui Saturn in viața ta. In funcție de zodie in care…

- Daca unele cupluri au etica monogamiei in relații, nu toata lumea ține cont de ea. Se pare ca pentru unii nu este o idee atat de atragatoare. Anumite zodii sunt extrem de entuziasmate cand vine vorba despre ideea de a calca stramb.Zodii care au intalniri romantice cu persoane casatoriteNativii menționați…

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 7 al sezonului 13 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 2 aprilie 2024, Otilia Bilionera a venit impreuna cu soțul ei pentru a gati juraților. Cine este și cu ce se ocupa partenerul de viața al artistei.