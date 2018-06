Horoscop dragoste săptămâna 11-17 iunie 2018. Punct şi de la capăt pentru zodii Din 12 iunie, Mercur seful comunicarilor intra in emotionalul si casnicul Rac, deci pregateste-te pentru cateva saptamani de vorbit si gandit dedicat spre zona familiei, casei, copiilor si amintirilor emotionale. Din 15 iunie, Venus proaspat intrat in Leu este in patrat cu celebrul Uranus instalat in Taur pana in 2026. Venus este despre iubire si relatii iar Venus in Leu despre iubirea AUTENTICA. Uranus ne va scutura putin credintele despre ce este cu adevarat iubirea autentica. Afla mai multe despre aceste aspecte in Horoscopul saptamanal 11-17 iunie. In acest context, iata cum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

