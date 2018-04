HOROSCOP DRAGOSTE MIHAI VOROPCHIEVICI: Care sunt CUPLURILE DE AUR ale zodiacului

Berbec. Are compatibilitate, in afara de leu și sagetator, insuși cu zodia lui, cu berbecul. Știi cum se intampla, sa te vezi in oglinda.. cand ai un partener nativ din aceeași zodie e ca și cand te-ai privi non-stop in oglinda. Berbecul se ințelege foarte bine cu o zodie de aer, adica gemeni sau varsator. Aerul intreține focul. Asta nu inseamna ca un berbec nu poate sa fie cu o zodie de pamant, adica cu un taur.

Taurul e fantastic de compatibil cu racul, cu fecioara, cu capricornul și cu peștii. Pamantul ca sa fie fertil are nevoie de apa. La fel de bine poate sa fie taur cu taur. Dar…