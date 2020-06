Horoscop dragoste, iunie 2020. Zodii care rup relații și se despart în această lună Luna iunie 2020 este la fel sau poate chiar mai tensionata decat luna anterioara și asta pentru ca, pe langa retrogradarea lui Venus, planeta iubirii, și Mercur, planeta comunicarii, iși va incepe mersul retrograd (din 18 iunie), iar acesteia i se va alatura și Neptun, planeta viselor și iluziilor. Totodata, nu putem ignora manunchiul de planete care se afla deja in retrogradare și care vor continua pana in toamna: Saturn, Jupiter și Pluto. Prin urmare, din 8 planete, 6 vor fi retrograde, aspect pe care il vom resimți prin toți porii. Daca alegem sa vorbim strict despre dragoste, luna iunie nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Minerva luna Iunie 2020 – BERBEC Horoscop Minerva luna Iunie 2020 Berbec. Lumea și parte din ea s-au schimbat dramatic in ultimele luni. In iunie iți intri in ritm, mai ales ca 4 planete retrogradre iși pot schimba viața cum nici nu te gandești. HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI IUNIE 2020.…

- Luna iunie nu este o perioada in care sa ne fortam spre putere in viata de zi cu zi. Este o vreme in care sa mergem in interiorul nostru si sa apreciem momentele de liniste. Cu sase planete retrograde, iunie ofera un timp de transformare personala, reevaluare si reimprospatare. Se spune ca schimbarea…

- Cu Venus retrograd, si dragostea poate reveni! Tot in aceasta saptamana, Mercur schimba zodia inca de luni, intrand in Gemeni iar Marte intra in Pesti. Asadar, fa trei pasi inapoi pentru ca este vorba de trei planete. Ne vom putea reintoarce asa de mult pana la un punct de resetare.…

- PodcasturiHoroscop: Previziunile lunii mai 2020 In ultima luna din primavara anului 2020, cateva planete incep sa retrogradeze: Saturn (la 11 mai, in Varsator), Venus (la 13 mai, in Gemeni) și Jupiter (la 14 mai, in Capricorn). Potrivit astrologului Cristina Oxentii, aceste retrogradari ar putea…

- A doua zi, marti 31 aprilie Marte se intalneste cu Saturn in noua lor resedinta, Varsator, iar pentru noi inseamna treaba, actiuni si responsabilitati orientate spre comunitate si spre viitor, un altfel de viitor. Venus, planeta amorului, frumusetii si relatiilor se va muta in Gemeni vineri 3 aprilie…

- Venus intra in zodia Taur pe data de 5 martie 2020 și va tranzita acest semn zodiacal pana pe data de 3 aprilie 2020, amprentand cum nu se poate mai frumos toate zodiile. Venus este planeta iubirii, a armoniei și a frumuseții și este guvernatoarea zodiilor Taur și Balanța, prin urmare, atunci cand pașește…