Horoscop dragoste iulie 2018. Urmează examene importante în materie de amor ZODIILE DE FOC Berbecii au o luna plina de aventuri care ii vor face mai responsabili, culmea. Vor invața din eșecuri, din refuzuri și vor ști cum sa abordeze o persoana in vederea unei relații serioase. Leii și Sagetatorii au o luna iulie precum una de miere. Totul va fi roz pentru ei din punct de vedere sentimental. Lucrurile se vor schimba in bine. ZODIILE DE APA Racii au o perioada de meditație. Se vor gandi serios daca relația actuala are un viitor, daca merita sa mearga mai departe sau nu. Lucrurile iau intorsaturi neașteptate și pentru ei. Scorpionii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

