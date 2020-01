HOROSCOP DRAGOSTE. Aceste zodii îşi spun adio până la finalul lunii ianuarie 2020 Luna ianuarie nu a debutat cu vești bune pentru toate zodiile, scrie kfetele.ro. Iata care sunt nativii care pun punct poveștii de dragoste și incep un nou capitol in viața lor. Inceputul anului 2020 se anunța unul extrem de complicat pentru nativii zodiei Rac. Inca din primele zile incep sa primeasca vești neplacute și lucrurile escaladeaza rapid. La final de luna, nativii zodiei Rac se trezesc singuri și au parte de dezamagirea vieții lor. Fie ca iși dau seama ca nu mai au aceleași sentimente pentru persoana de langa ei sau sunt tradați de catre persoana iubita, finalul lunii ianuarie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

