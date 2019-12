HOROSCOP DRAGOSTE 9-15 decembrie 2019. Cum stai cu iubirea în săptămâna ce urmează BERBEC Este foarte important ca in acest inceput de saptamana sa nu spui vorbe la nervi. Atat timp cat exista riscul sa regreți ce spui, mai bine ai alege calea sigura și ai vorbi strict și la obiect. Fie ca este vorba de partenerul de viața sau de unele rude foarte apropiate,nu lasa impulsivitatea sa iți ghideze acțiunile. Tu și partenerul tau veți avea o relație mai tensionata incepand din aceasta saptamana. Unele probleme cu care o sa va confruntați o sa va puna in dificultate și o sa va testete relația. Astrele te sfatuiesc sa fii mai atenta la detalii și… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

