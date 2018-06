Horoscop dragoste 25 iunie – 1 iulie 2018. Saptamana agitata cu Marte retrograd O Luna plina in Capricorn, care te stimuleaza sa mergi inainte spre planul tau, un Marte retrograd toata vara – care aduce rezolvarea problemelor ce ti s-au parut pana acum blocate, si un Mercur in Leu care iti va transforma lumea intr-un teren de joaca... Acestea sunt principalele teme ale saptamanii 25 iunie – 1 iulie, care te vor face de neoprit! Horoscop dragoste Berbec



S-ar putea sa te simti descurajat in relatia de cuplu. E nevoie URGENTA de o reasezare a lucrurilor, altfel risti ca totul sa se duca de rapa. Daca esti singur, ajungi la concluzia ca ai cam pierdut timpul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Soția fostului președinte al Romaniei, Emil Constantinescu, a fost o prima doamna extrem de discreta pe durata mandatului partenerului sau de viața. Emil Constantinescu a fost președinte al Romaniei in perioada 1996-2000 . Acesta este casatorit cu Nadia Ileana Bogorin, o prezența extrem de discreta…

- Citeste aici cum te influenteaza tranzitul retrograd al lui Neptun. Afla detalii despre cum te influnteaza cele trei evenimente astrale, in general, aici. Iata ce-ti rezerva astrele in amor, in saptamana 18-24 iunie 2018, avand in vedere evenimentele mentionate mai sus. Horoscop…

- Horoscop lunar general - iunie 2018 Mercur (Gemeni) trigon Marte (Varsator) și Venus (Rac) trigon Jupiter (Scorpion) In cursul zilei de 1 iunie, se formeaza doua aspect astrale importante: configurațiile armonioase de trigon dintre Mercur din semnul Gemenilor și Marte din Varsator, planete care ne…

- Horoscop dragoste aprilie 2018. Berbec Te lasi prada deliciilor amoroase si pot aparea conflicte cu partenerul de cuplu, daca acesta nu se ridica la nivelul asteptarilor tale. Daca relatia este puternica, ea va putea rezista presiunilor pe care le faci. Berbecii singuri pot avea sansa unei…

- Pe 16 aprilie, vom avea Luna noua in Berbec, iar pe 20 aprilie, Soarele intra in Taur, scrie huff.ro. Aprilie se termina cu Luna plina in Scorpion, care va avea loc in data de 30. Pana la primul eveniment major al acestei luni, Soarele și Mercur vor fi in Berbec, lucru care va aduce unele…