HOROSCOP de week-end 8-9 august: Gemenii cheltuiesc prea mult

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii august 2020. Ultima luna de vara aduge agonie și extaz in viața multor zodii. Dupa doua luni toride și o vara mult așteptata, dragostea, dar și provocarile vin la pachet. Liniștea exista, dar nu sub cea mai accentuata forma. Astrele recomanda sa ne bucuram de fiecare intamplare

- Horoscop 31 iulie 2020: Ziua de vineri aduce Fecioarelor vești bune pe plan financiar, Racii sunt impulsivi, Gemenii sunt plini de energie, in timp ce Peștii au parte de o zi agitata și extenuanta. Citește horoscopul complet al zilei de 31 iulie...

- Horoscop de week-end 11-12 iulie 2020: Zilele finalului de saptamana aduc Peștilor vești foarte bune, Gemenii profita de timpul liber și se relaxeaza, in timp ce Berbecii incearca sa rezolve niște conflicte mai vechi. Citește horoscopul complet al week-endului 11-12 iulie...

- HOROSCOP IULIE 2020: Luna aceasta aduce Berbecilor schimbari mari in viața, Varsatorii socializeaza mai mult ca de obicei, Taurii se concentreaza pe viața personala iar Gemenii iși fac ordine in ganduri și in viața. Citește horoscopul complet al lunii iulie...

- Astazi, Jojo și-a anunțat fanii ca și-a facut testul COVID-19, care a ieșit negativ, din fericire. "Zilele acestea am trait emotii mari. Am avut insa un noroc imens, atat pentru copii cat si pentru noi, ca testul meu Covid a iesit negativ. Cu rabdare si credinta insa, o sa depasim impreuna…

- Horoscop de week-end 20-21 iunie 2020: Zilele finalului de saptamana aduce Taurilor numai ganduri legate de bani, Gemenii se ocupa numai de treburi casnice, in timp ce Fecioarele muncesc pana la epuizare. Citește horoscopul complet al week-endului 20-21 iunie...

- Horoscop de week-end 13-14 iunie 2020: Zilele sfarșitului de saptamana aduc Berbecilor multa energie pozitiva, Scorpionii sunt plini de optimism, iar Balanțele se bucura de relaxarea mult așteptata. Citește horoscopul complet al week-endului 13-14 iunie...