SMYK All for Kids România se extinde și deschide primul magazin la Târgu Mureș

Din 3 iulie, SMYK All for Kids ajunge la o rețea națională de 18 de magazine, cu un nou magazin, deschis în Târgu Mureș. Cu o suprafață de 429 de metri pătrați, acesta se înscrie în noua linie de dezvoltare a SMYK All for kids, cu un design… [citeste mai departe]