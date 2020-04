Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Decizia CNSAS Fostul candidat al PLUS pentru primaria Capitalei a reacționat marți, pe Facebook, dupa dezvaluirile privindu-l pe tatal sau, afirmand ca "sunt deja cațiva ani de cand greșeli sau pacate vechi ale unor membri ai familiei” sale "sunt scoase la suprafața și aratate…

- Zilele trecute, Mirela Vaida s-a simțit foarte rau, in urma unei raceli puternice. Vedeta și-a anunțat fanii ca soacra ei a ajutat-o sa iși revina cu leacuri babești. In cele din urma, Vaida nu a avut otita, asa cum a crezutinitial, si afectiunea a fost ceva mai usoara, iar acum vedeta este mult maibine. „Soacra-mea…

- Zilele acestea, Andreea Balan a suportat cu stoicismtelefoanele și mesajele tuturor celor care au vrut sa știe ce se petrece inmariajul ei și daca va divorța cu adevarat. In mediul online, fanii au pareri imparțite. Unii dau vina pe George, pentru ca și-ar fi neglijat soția și nu lupta pentru casnicie,…

- Zilele acestea intreaga Romanie a fost revoltata de aparitia in spatiul public a unor imagini cu o adolescenta agresata. Fapta s a petrecut la mijlocul lunii ianuarie, in comuna Horodnicu de Sus, din judetul Suceava. In imaginile filmate chiar de mama adolescentei se vede cum tanarul o loveste cu biciul,…

- Zilele trecute, Mița de la Bere Gratis și-a aniversat ziua de naștere. Artistul a impinit 40 de ani, iar familia și prietenii i-au fost alaturi la cea mai tare petrecere. Mai mult, interpretul le-a pregatit personal o surpriza, celor șapte amici, nascuți in saptamana aniversarii sale. Soțul LianeiStanciu…

- Temperaturile vor scadea însa treptat în zilele urmatoare astfel ca în tara va ninge, în unele zone urmând sa se depuna strat consistent de zapada, iar vântul va sufla în rafale cu peste 100 de kilometri, viscolind zapada, a spus meteorologul Mihai Timu,…

- Organizatiile solicita aplicarea legii care prevede reducerea numarului de ore la scoala. „Nu dorim înca o reforma curriculara ratata! Zilele trecute au început discuțiile despre planurile cadru, adica numarul de ore și de materii pe care le vor avea elevii. Amintim…

- Potrivit vremea.ro, sfarșitul de saptamana va aduce o vreme similara in țara noastra cu cea din ultimele zile, ca urmare a influenței unui vast camp anticiclonic ce va fi greu de clintit de catre fronturile atmosferice venite dinspre Oceanul Atlantic.