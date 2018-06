HOROSCOP: Cum îţi dai seama că eşti îndrăgostită, în funcţie de zodie BALANTA Nu simti ca trebuie sa fii de acord mereu cu el. In general, nu iti plac conflictele, dar cu el, simti ca poti avea o opinie diferita, iar aceasta nu va influenta sentimnetele sale pentru tine sau pe ale tale pentru el. Te simti libera sa spui ce vrei fara sa iti fie teama ca ai putea fi interpretata gresit sau vorbele tale vor fi folosite impotriva ta. Simti ca poti fi sincera cu el, iar el nu te va judeca pentru asta. E vorba de respect si dragoste aici! SCORPION De fiecare data cand te uiti la el, el pare mai frumos si vezi lucruri pe care nu le-ai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

