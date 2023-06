Stiri pe aceeasi tema

- Luna plina din 3 iunie rasare in zodia Sagetatorului, unde amplifica tot focul, pasiunea și dorințele aprige ale acestei zodii. Sub influența ei, toate zodiile vor primi un imbold sa traiasca la maximum fiecare clipa frumoasa, sa caute noi experiențe, aventuri, pasiuni și calatorii.Luna plina din 3…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat saa corde primul ajutor unui copil de 2 ani, inconștient in urma caderii unei porți peste el, in comuna Apața. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD și elicopterul SMURD. Pacientul a fost transportat cu elicopterul la Brașov,…

- Horoscopul saptamanii 8 – 14 mai 2023 este prezentat de astrologul Remus Ionescu in cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Dupa o saptamana in care am avut parte de o eclipsa vizibila de Luna, urmeaza una mai liniștita, fara mari tensiuni. Vor fi doua opoziții, aspecte ale Lunii cu…

- Horoscopul lunii mai 2023. Prima decada din luna mai, dominata de o eclipsa de Luna și de Mercur retrograd, poate aduce zile mai puțin bune. Dar lucrurile incepe sa se indrepte dupa data de 12 mai, vom primi vești bune, iar prietenii și familia ne vor susține.Horoscop mai 2023. Zodia BerbecIti construiesti…

- Observatorul Astronomic ‘Amiral Vasile Urseanu’ anunta o saptamana cu multe fenomene astronomice. ‘Venus si Marte se vad seara, iar Saturn dimineata, pe la ora 4. Pe 5 se produce o eclipsa de Luna care aproape se va vedea de la noi, iar pe 6 mai avem maximul curentului de meteori Eta Aquaride’, informeaza…

- Autospeciala de stingere cu apa și spuma cu o capacitate de 4.000 de litri, intrata in dotarea ISU, operaționalizata. Autospeciala este dotata cu o mare varietate de echipamente utilizate atat pentru stingerea incendiilor, cat și pentru descarcerare și acordare a primului ajutor. Autospeciala are integrate…

- Cinci planete din sistemul nostru solar se vor alinia pe cer incepind din aceasta seara. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Uranus vor forma o linie dreapta, iar fenomenul poate fi vazut și cu ochiul liber, imediat dupa apusul Soarelui, spre nord-vestul orizontului. {{664368}}Este un eveniment ceresc…

- Mai mulți locatari ai unui bloc din municipiul Pitești, județul Argeș, au fost evacuați, duminica seara dupa ce un barbat a gasit in balcon o grenada . Locatarii unui bloc din Pitești au fost evacuați, duminica seara, dupa ce un barbat a gasit o grenada in balconul apartamentului tatalui sau, fost cadru…