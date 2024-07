Horoscop Cristina Demetrescu iulie 2024. Fenomene imprevizibile pentru zodii Horoscop Cristina Demetrescu iulie 2024. Fenomene imprevizibile pentru zodii. Astrologul spune ca in a doua parte a lunii iulie, unele zodii au de caștigat, iar altele de pierdut. Cristina Demetrescu anunța ca luna iulie va fi una destul de imprevizibila in a doua parte. Astfel, depinde de fiecare zodie in parte ce alege. Sunt pierderi, dar și caștiguri. Chiar și așa, fiecare decizie vine cu riscurile sale. Pot exista scandaluri, pot exista conflicte, insa nimeni nu trebuie sa se lase afectat. Lucrurile se redreseaza pe parcurs, indiferent de cat de dificile ar putea parea in prima faza, iar de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

