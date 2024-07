Horoscop Cristina Demetrescu august 2024. Perioade incerte pentru aceste zodii Horoscop Cristina Demetrescu august 2024. Perioade incerte pentru aceste zodii. In prima parte din luna august, astrologul anunța op perioada ceva mai complicata. Odata cu mercur care e retrograd pana pe 15 august in zodia fecioarei, unele lucruri devin destul de incerte, iar situațiile se schimba de la un moment la altul. Cristina Demetrescu spune ca exista zodii care nu au intenții sanatoase și care ajung sa se foloseasca de ceilalți. Horoscop Cristina Demetrescu august 2024. Perioade incerte pentru aceste zodii Astfel, sunt promise lucruri, care in realitate nici macar nu se intampla. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din punct de vedere astrologic, acest anunțat moment este extrem de important, și cu multe conotații și schimbari in viața fiecarui nativ. Astrologii accentueaza faptul ca Mercur in Retrograd aduce mari necazuri pentru acești nativi in perioada 5-28 august. Printre cei care fac aceste afirmații se afla…

- Anunțul ministrului Investițiilor Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, fost ministru de Finante , a afirmat, miercuri seara, ca este nevoie de digitalizarea ANAF, chiar daca aceasta nu se poate face dintr-o data, transmite News.ro, citand declarații televizate. Ministrul de…

- Gemenii: Caracteristici generaleGemenii sunt nascuți intre 21 mai și 20 iunie și sunt guvernați de planeta Mercur. Aceștia sunt cunoscuți pentru inteligența lor ascuțita, curiozitatea nesfarșita și abilitațile excelente de comunicare. Fiind un semn de aer, Gemenii sunt versatili, adaptabili și mereu…

- Horoscop Cristina Demetrescu iulie 2024. O saptamana plina de succes pentru aceste zodii. Astrologul spune ce se intampla din a doua jumatate a lunii iulie. Cristina Demetrescu anunța succese pe mai multe planuri, dar și momente imprevizibile. Totul difera de la o zodie la alta. De asemenea, nativii…

- Horoscop 23 iunie 2024. Vești bune pentru unele zodii, care incep o noua calatorie prin viața. Urmeaza o perioada buna pentru aceste zodii, care incepe chiar azi. Ne-am dori sa va putem spune ca va fi curcubeu și soare tot timpul, dar asta ar fi o minciuna, deci urmeaza și cateva provocari duminica.…

- Vara lui 2024 este sezonul in care Mercur, astrul care ne ajuta in cariera, tranziteaza Gemenii, Leul și apoi Fecioara. Datorita lui, exista zodii care iși schimba jobul și care au șanse mari sa iși construiasca o cariera mult mai buna. Dar exista și o zodie care iși schimba jobul obligata de imprejurari…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Berbecii se pregatesc sa intre intr-o perioada de expansiune și noroc. Eforturile lor susținute din ultima vreme vor incepe sa dea roade, iar succesul va bate la ușa lor in diverse aspecte ale vieții. In special in cariera și proiectele personale, Berbecii vor simți ca…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Berbecii se pregatesc sa intre intr-o perioada de expansiune și noroc. Eforturile lor susținute din ultima vreme vor incepe sa dea roade, iar succesul va bate la ușa lor in diverse aspecte ale vieții. In special in cariera și proiectele personale, Berbecii vor simți ca…