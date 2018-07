Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii critica pe toata lumea, dar nu accepta ca altcineva sa le spuna ca au greșit sau ca n-au dreptate. Sau sunt foarte darnici, dupa care se enerveaza ca au ramas fara bani. Iar relația cu prietenii are de suferit. Taurii se gandesc la reparații, reamenajari sau la mutarea in alta casa,…

- HOROSCOP IULIE 2018 OANA HANGANU: Berbecii renunța la planuri nerealiste, la prieteni falși sau la afaceri paguboase. In plan sentimental, norocul este de partea lor in prima decada și in ultima saptamana din luna iulie. Horoscopul complet, aici! Taurii rezolva probleme de familie sau iși…

- Berbecii trebuie sa aleaga momentul potrivit daca vor sa vorbeasca despre bani. Altfel, in cuplu, vor ”sari scantei”. In cariera, unii culeg roadele, alții se gandesc la mari schimbari. Taurii s-au saturat sa rezolve, singuri, problemele administrative și gospodarești, dar, cand cer ajutorul,…

- Tranzitul lui Neptun in Pesti se va incheia pe 24 noiembrie, conform hartii intocmite de astrologi. Este timpul sa facem o departajare intre vise si realitate, cam la asta ne indeamna planeta Neptun. Citeste si Horoscop zilnic MIERCURI 20 IUNIE 2018. Tu ce tanjesti sa spui si nu ai spus inca?…

- Berbecii au noroc in dragoste, rezolva probleme care le dau de furca de mult timp, iar intuiția ii ajuta sa ii citeasca rapid pe cei din jur. Taurii afla lucruri interesante despre prietenii pe care ii credeau fara secrete. In plan personal, Taurii singuri se bucura de ajutorul astrelor și, in weekend,…

- Berbecii au intrat pe incidența Uranus. Ar fi bine sa ramana acasa in așteptarea unei schimbari foarte importante. Taurii trebuie sa aiba rabdare, sa nu forțeze mana norocului. Toate lucrurile benefice li se intampla Taurilor care știu sa aștepte. Gemenii fac schimbari. Ori schimba…

- Un anumit nativ a rezistat cat a rezistat, insa nu a mai putut sa faca fața farmecelor și insistențelor tale. Din acest motiv, o zodie o sa fie „ținta perfecta” a lunii mai. Capricornii sunt cunoscuți pentru rezistența lor in fața avansurilor, dar luna mai vine cu o schimbare radicala de atitudine.…