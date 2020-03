HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU APRILIE 2020. Zodia pentru care astrele s-au aliniat perfect. Toate merg din plin HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU APRILIE 2020. Regasim o intreaga armata de planete importante pe aceasta casa astrologica care pentru voi inseamna relația cu strainatatea, in scop personal sau profesional, avantajele, drepturile, documentele ce le obțineți dincolo de granițele țarii și care va recunosc munca, cetațenia sau șederea in statele respective. Tot aici regasim studiile pe care doriți sa le urmați și aici m-aș referi mai mult la studiile superioare, dar și de a continua dupa absolvire studii post universitare ce se refera la Master, Doctorat, tot felul de grade, formari, afilieri la foruri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

