Accident mortal la Drăganu

Un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din municipiul Hunedoara, care circula din directia Pitesti spre Rm.Valcea, a iesit in afara partii carosabile, intrand in coliziune cu un TIR care se afla stationat, orientat in aceeasi directie cu cea a autoturismului. Din eveniment a rezultat decesul pasagerului dreapta fata, respectiv barbat de… [citeste mai departe]