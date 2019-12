Stiri pe aceeasi tema

- 2020 este anul Șobolanului de Metal. Potrivit zodiacului chinezesc, trei zodii vor fi norocoase in timp ce, pentru alte trei, 2020 va aduce grele incercari. Ce ne recomanda specialistul in astrologie chineza, in materialul de mai jos.

- In aceasta zi nativii vor intampina noi provocari. Pentru unii vor fi placute, in timp ce alții se vor confrunta cu probleme destul de serioase daca nu vor da dovada de mai multa ințelepciune.

- BERBECCei care, deocamdata, nu au o asigurare medicala ar fi bine sa si-o faca. Astrele nu prevad probleme de sanatate, dar trebuie sa fiti foarte prudenti in zilele urmatoare daca utilizati substante periculoase sau lucrati la inaltime.

- PestiAnul 2020 se anunta unul foarte greu pentru Pesti. Vor avea de infruntat probleme mari, in special in viata sentimentala si de familie. Este posibil sa piarda cateva persoane dragi. Pana la jumatatea anului viitor vor fi plin de frustrari, regrete si vor avea parte de foarte multa…

- Actorul american Will Smith, in varsta de 51 de ani, are probleme de sanatate. Acesta a fost operat dupa ce medicii i-au descoperit o tumora precanceroasa la colon in urma unui control de rutina, anunța contactmusic.com, citat de Mediafax. Starul hollywoodian a marturisit ca a facut o colonoscopie,…

- Anul acesta se afla sub semnul Mistretului de Pamant. Este un an benefic pentru toti, deoarece presupune in primul rand prosperitate pe toate planurile. Atitudinea politicoasa a Mistretului isi va pune amprenta asupra oamenilor, facandu-i sa se simta mai liber si lipsiti de probleme. Cu toate astea,…

- Ediție dificila pentru Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu sambata aceasta, la Te cunosc de undeva!, caci Liviu a ajuns in dimineața filmarii la Urgența, unde a stat cu perfuzii pentru cateva ore, fiind incerta participarea sa la show, pe

- Berbecii vor parcurge o perioada in care salariile le vor fi micsorate din cauza unor probleme cu bugetul firmei in cadrul careia lucreaza, iar balantele vor suferi pierderi la propria firma, din cauza cererii foarte mici de pe piata, insa cu totii vor gasi, mai devreme sau mai tarziu, solutii pentru…