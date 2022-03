Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista oameni care sunt rai din cauza zodiei, dar exista zodii care sunt predipuse sa fie rele anumite situații. Nativii acestor zodii sunt adesea cei care nu au toleranța pentru lucrurile care le displac sau sunt foarte razbunatori și nu iarta niciodata cu adevarat.

- Nativii din semnul Scorpion sunt mai sensibili astazi și pot fi raniți mai ușor. Luna intra astazi in semnul Scorpion și poate veni cu o avalanșa de trairi emoționale intense și cu multa sensibilitate și emotivitate, dar și creativitate, dat fiind ca se afla in aspecte bune cu Soarele din Pești. Va…

- BERBEC- Este posibil sa nu reușiți sa ajunge la un compromis in cazul unei probleme ce priveste intreaga familie. Daca situatia nu se amelioreaza, nu uitati ca nu sunteti singurii responsabili.TAUR- S-ar putea ca relatia voastra sa sufere din cauza problemelor financiare.

- BERBEC- Este o zi buna pentru planuri de viitor. Daca va ganditi de mult timp sa va schimbati locul de munca sau sa va mutati cu traiul, e timpul sa faceti primul pas.TAUR- Va trebui sa luati decizii importante.

- Sarbatorile iubirii, de pe 14 februarie si 24 februarie, nu sunt singurele motivele pentru care cea de-a doua luna a anului este considerata luna iubirii, a intineririi si a revenirii la noi insine. In urmatoarele doua saptamani, pana pe 17 februarie, multi nativi din zodiac vor simti o dorinta incredibila…

- BERBECEste o zi perfecta pentru a vorbi si pentru a va face auziti. Nu permiteti nimanui sa intervina in viata dumneavoastra. TAUREste o zi potrivita pentru a va imbunatați relația de cuplu.

- BERBECDaca va doriti o relatie amoroasa de durata, atunci nu mai trageti de timp si actionati acum. Stabilitatea psihica va va ajuta sa luati decizii lucide. Pe plan profesional daca nu veti fi atenti, veti inregistra pierderi.

- Zodiile o sa iși rezolve cateva probleme interioare. Nativii o sa gaseasca anumite soluții pentru conflictele pe care le poarta in suflet, iar provocarile o sa fie lasate in trecut. Persoanele guvernate de cateva semne din zodiacul european o sa traiasca totul la maxim in perioada urmatoare! Ce se intampla…