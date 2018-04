Stiri pe aceeasi tema

- Cristalele terapeutice sunt, de fapt, pietre pretioase si semipretioase care, atunci cand le porti, te ajuta sa te echilibrezi din punct de vedere energetic, intareste punctele forte si diminueaza punctele slabe. Iata ce cristale terapeutice ti se potrivesc in functie de zodie. Berbec…

- Calitațile și defectele sunt cele mai ne definesc și care ne diferențiaza ca oameni. La ce ești tu buna, o alta persoana poate sa nu fie și la ce nu te descurci tu, o alta poate sa exceleze. Afla ce te definește in funcție de zodie!

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- E posibil sa nu iti dai seama ca langa tine se afla persoane care iti fac mai mult rau decat bine, de aceea zodia ta iti va sari in ajutor, scrie eva.ro.BerbecFereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca.